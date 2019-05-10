Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал россиян отказаться от празднования Дня Победы. На своей странице в "Инстаграме" актёр выразил мнение, что нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
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Это День Победы для тех, кто эту победу одержал. Выжил, выстрадал, вымучил. Для тех, кто терял родных и близкий здесь и сейчас. Их уже почти не осталось. Мало кому из них мы смогли обеспечить достойную старость. И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего. Для нас это день Сочувствия, Благодарности и Памяти о том, ЧТО довелось пережить им. Наша обязанность - знать правду о них - самую горькую, самую нелицеприятную.Наша ответственность - не дать повториться. Я верю, что когда-нибудь это будет День тишины. Когда-нибудь мы станем взрослыми и память будет больше, чем желание детского утренника с плясками и танчиками. Когда-нибудь, когда-нибудь...
Он утверждает, что День Победы является праздником для тех, кто одержал её и выстрадал. Виторган также негодует по поводу торжеств "с плясками и танчиками".
По его мнению, нынешнее поколение должно сочувствовать и приложить все усилия, чтобы трагедия не повторилась. Кроме того, День Победы он предложил переименовать в "День тишины", чтобы отмечать победу над нацизмом с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
Актёр также запретил комментирование публикации и сопроводил пост изображением красного мака — символа победы над нацистами, который принят на Западе.
Напомним, что накануне во многих городах России и мира прошли мероприятия, посвящённые 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Выступая на параде, президент России Владимир Путин заявил, что нынешнее поколение не должно потерять ни память о Великой Отечественной войне, ни бдительность.
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