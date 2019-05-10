Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

По мнению актёра, нынешнее поколение всё же должно помнить и приложить все усилия, чтобы трагедия не повторилась.

Максим Виторган призвал россиян отказаться от празднования Дня Победы. На своей странице в "Инстаграме" актёр выразил мнение, что нынешнему поколению отмечать "уже нечего".

Он утверждает, что День Победы является праздником для тех, кто одержал её и выстрадал. Виторган также негодует по поводу торжеств "с плясками и танчиками".

По его мнению, нынешнее поколение должно сочувствовать и приложить все усилия, чтобы трагедия не повторилась. Кроме того, День Победы он предложил переименовать в "День тишины", чтобы отмечать победу над нацизмом с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.

Актёр также запретил комментирование публикации и сопроводил пост изображением красного мака — символа победы над нацистами, который принят на Западе.

Напомним, что накануне во многих городах России и мира прошли мероприятия, посвящённые 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Выступая на параде, президент России Владимир Путин заявил, что нынешнее поколение не должно потерять ни память о Великой Отечественной войне, ни бдительность.