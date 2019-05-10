Между главой "новой церкви" Украины и Филаретом разгорелся конфликт

Первый заподозрил второго в попытке воссоздать на Украине закрытую ранее УПЦ Киевского патриархата.

Глава "новой церкви" на Украине Епифаний Думенко рассказал, что между ним и экс-руководителем Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом Денисенко произошёл конфликт. Об этом пишет TCH.

Филарет созвал епископов УПЦ КП на встречу, чтобы обсудить восстановление распущенного ранее Киевского патриархата. А Думенко он не пригласил.

— Говорить сейчас о каком-то возвращении неуместно, — заявил на это Думенко. — Если мы возвращаемся в прошлое, автоматически это путь в никуда, это путь в изоляцию, это возвращение к тому состоянию, в котором мы находились до 11 октября, до соответствующих решений со стороны Константинопольского патриархата.

Напомним, главу "новой церкви" Украины избрали в декабре 2018 года. 9 января члены Синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины. Она создана на основе Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Ранее Лайф сообщал, что избранный президент Украины Владимир Зеленский встречался с главой "новой церкви" Украины Епифанием Думенко.