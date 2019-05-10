На авиабазу Катара прибыла группа американских бомбардировщиков B-52

Свои действия США объясняют якобы поступившей информацией о подготовке Ираном атаки на американские силы на Ближнем Востоке.

На американскую авиабазу в Катаре прибыла группа бомбардировщиков В-52 ВВС США. Их распорядился направить президент Штатов Дональд Трамп под предлогом, что Иран готовит атаку на американские военные силы, сообщает агентство Associated Press (AP).

Точное число бомбардировщиков неизвестно. Как отмечает агентство, ещё несколько В-52 могли приземлиться в юго-западной части азиатского региона. Предположительно, это авиабаза Аль-Дафра в Объединённых Арабских Эмиратах.

А ранее американский авианосец Abraham Lincoln прошёл Суэцкий канал.

Напомним, эскалация происходит на фоне заявления президента Ирана Хасана Рухани о том, что Тегеран прекращает выполнение части своих обязательств по ядерной сделке, заключённой с западными странами.