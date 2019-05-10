Москвич устроил драку с бортпроводником на рейсе Тунис — Домодедово

Он был пьян. На него завели сначала административное, а потом и уголовное дело.

На пассажира рейса Тунис — Домодедово завели уголовное дело. Мужчина 1982 года рождения летел пьяным и создал экипажу немало проблем. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Во время полёта выражался нецензурной бранью, вёл себя вызывающе, а также устроил драку с двумя бортпроводниками, — рассказала Ирина Волк.

Уголовное дело на мужчину заведено за хулиганство. Кроме того, авиадебошира привлекли к административной ответственности за распитие алкоголя.

Ранее Лайф сообщал, как экипажу самолёта в Барнауле пришлось выгонять с борта актёра Александра Панкратова-Чёрного. Артист разозлился и выругался на бортпроводника за то, что тот отказался подавать ему алкоголь. А позже извинялся.