Москвич устроил драку с бортпроводником на рейсе Тунис — Домодедово

На пассажира рейса Тунис — Домодедово завели уголовное дело. Мужчина 1982 года рождения летел пьяным и создал экипажу немало проблем. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— Во время полёта выражался нецензурной бранью, вёл себя вызывающе, а также устроил драку с двумя бортпроводниками, — рассказала Ирина Волк.
Уголовное дело на мужчину заведено за хулиганство. Кроме того, авиадебошира привлекли к административной ответственности за распитие алкоголя.
Ранее Лайф сообщал, как экипажу самолёта в Барнауле пришлось выгонять с борта актёра Александра Панкратова-Чёрного. Артист разозлился и выругался на бортпроводника за то, что тот отказался подавать ему алкоголь. А позже извинялся.
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