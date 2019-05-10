Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под стражи

Но радоваться особо не стоит: 16 мая она должна вновь явиться, чтобы предстать перед судом.

Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг отпустили из-под стражи после 62 дней ареста. Об этом сообщает CNN.

При этом, как отмечается, 16 мая ей нужно будет по другой повестке снова предстать перед судом, и, если она снова откажется давать показания, Мэннинг могут признать виновной в "неуважении к суду".

Мэннинг арестовали в марте после того, как она отказалась дать показания присяжным по делу WikiLeaks. Бывший военнослужащий, сменивший пол, посчитал, что судебный процесс не будет конфиденциальным.