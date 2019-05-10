Туск оценил вероятность отмены Brexit

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Туск оценил вероятность отмены Brexit

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Дональд Туск. Фото: © РИА "Новости"/Алексей Витвицкий

По его словам, процесс выхода из ЕС разбудил в Великобритании "проевропейское движение".

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что шансов на то, что Brexit не состоится, — 20–30 процентов. Об этом сообщает польское издание Gazeta Wyborcza.

По его словам, референдум о выходе Соединённого Королевства из ЕС пришёлся на наихудший из возможных моментов. Туск считает, что Brexit разбудил в Великобритании "проевропейское движение".

В вопросе Brexit нет места спешке. Черчилль говорил, что проблема, отложенная по времени, является частично решённой, — отметил глава Европейского совета.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление, что Соединённое Королевство до сих пор не покинуло Европейский союз из-за разногласий в парламенте страны.

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