Сооснователь Facebook призвал власти США разрушить монополию соцсети

Крис Хьюз, в частности, отмечает, что владеющий 60% акций Марк Цукерберг может менять по своему усмотрению алгоритмы, которые влияют на контент для пользователей.

Один из основателей "Фейсбука" Крис Хьюз заявил, что у главы компании Марка Цукерберга слишком много власти. В своей колонке для издания The New York Times он призывает американских властей разрушить монополию соцсети и привлечь создателя к ответственности.

— Слишком долго законодатели удивлялись взрывному росту "Фейсбука" и игнорировали свою ответственность по обеспечению защиты американцев и конкурентоспособности рынков, — говорится в публикации.

По его словам, владеющий 60% акций "Фейсбука" Цукерберг может менять по своему усмотрению алгоритмы, влияющие на то, какие новости будут видеть пользователи социальной сети, а также какие настройки приватности они могут установить. Сооснователь "Фейсбука", отмечает Хьюз, может не только устанавливать правила для пользователей, но и может "закрыть конкурентов", купив, заблокировав или скопировав их модель.

Крис Хьюз, который был в команде Марка с 2004 по 2007 год, также отмечает, что на монополию "Фейсбука" указывает статистика, а власть Цукерберга он и вовсе назвал беспрецедентной и неамериканской, но при этом характеризует его как доброго и хорошего человека.

— Но я зол, что его внимание к росту [компании] привело к тому, что он пожертвовал безопасностью и вежливостью ради кликов, — продолжает он.

О том, что технологии нужно регулировать на государственном уровне, ранее в интервью бывшему главному редактору TIME Нэнси Гиббс заявил глава компании Apple Тим Кук. Это, по его мнению, необходимо для того, чтобы защитить право на частную жизнь и дать людям контроль над той информацией, которую о них собирают технологические компании.

— Сейчас слишком много примеров, когда отсутствие контроля нанесло огромный ущерб обществу, — отмечал Кук.

Напомним, что ранее Тим Кук назвал нарушение приватности одной из проблем XXI века.