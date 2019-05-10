Госдолг Японии впервые превысил отметку в $10 трлн

Одна из главных причин — в стране растёт доля пожилого населения, что повышает нагрузку на бюджет.

Государственный долг Японии на конец 2018 финансового года (31 марта 2019 года) составил более 1103 трлн иен. Об этом говорится на официальном сайте Министерства финансов страны. В долларах сумма составляет около 10 триллионов.

При этом размеры ВВП страны в два с лишним раза меньше этой суммы. Отмечается, что это наихудший показатель среди стран "Большой семёрки", среди которых также Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Франция.

За всю историю Японии ничего подобного не было, отмечает местный телеканал NHK. Госдолг увеличился почти на $141 миллиард в сравнении с предыдущим финансовым годом.

В качестве причины указано увеличение социальных расходов бюджета из-за неуклонного роста количества пожилых в стране. Сейчас почти треть (28%) населения страны старше 65 лет. Правительство не может покрывать соцрасходы исключительно за счёт налогов, поэтому вынужденно выпускает гособлигации.

Отметим, что в феврале Лайф сообщал: госдолг США впервые преодолел отметку в 22 триллиона долларов.