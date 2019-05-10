Госдолг Японии впервые превысил отметку в $10 трлн

Государственный долг Японии на конец 2018 финансового года (31 марта 2019 года) составил более 1103 трлн иен. Об этом говорится на официальном сайте Министерства финансов страны. В долларах сумма составляет около 10 триллионов.
При этом размеры ВВП страны в два с лишним раза меньше этой суммы. Отмечается, что это наихудший показатель среди стран "Большой семёрки", среди которых также Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Франция.
За всю историю Японии ничего подобного не было, отмечает местный телеканал NHK. Госдолг увеличился почти на $141 миллиард в сравнении с предыдущим финансовым годом.
В качестве причины указано увеличение социальных расходов бюджета из-за неуклонного роста количества пожилых в стране. Сейчас почти треть (28%) населения страны старше 65 лет. Правительство не может покрывать соцрасходы исключительно за счёт налогов, поэтому вынужденно выпускает гособлигации.
Отметим, что в феврале Лайф сообщал: госдолг США впервые преодолел отметку в 22 триллиона долларов.
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