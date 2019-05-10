В "Бессмертном полку" прошли люди из 115 стран

Организаторы ожидают ещё больше участников, потому что в некоторых странах акция продолжается до 12 мая.

По всему миру к акции "Бессмертный полк" присоединились жители более 500 городов в 115 странах. Она стартовала 4 мая, потому что 9 мая в большинстве стран — это не выходной день. Первыми с портретами своих родных прошли жители Нью-Йорка и Торонто, рассказали организаторы акции ТАСС.

После городов США и Канады акция прошла в Аргентине, Франции и Болгарии, Сербии, Казахстане, Молдавии, Германии и других странах.

— В Риге шествие с портретами своих близких, ветеранов Великой Отечественной войны, впервые собрало 20 тысяч участников, — говорится в сообщении организаторов.

Несмотря на обострение отношений с сектором Газа в израильском городе Ашдоде и недавние обстрелы, люди вышли, чтобы пройти в "Бессмертному полку".

— В этом году впервые акции "Бессмертного полка" прошли в Словении, Боснии и Герцеговине, Гонконге, на Аляске, в Гётеборге, Никосии, Батуми и Гори, на французском острове Реюньон в Индийском океане, — отметили координаторы акции.

Как ранее сообщал Лайф, в этой акции в столице России приняло участие около 700 тысяч человек. Участников показали на гигантской гигараме. Всего в России в акции приняло участие более 10 миллионов человек.