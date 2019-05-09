В шествии "Бессмертного полка" в Москве приняло участие 700 тысяч человек

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В шествии "Бессмертного полка" в Москве приняло участие 700 тысяч человек

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Фото: © L!FE / Евгений Панков

Плохая погода не повлияла на решение людей пройти в шествии с фотографиями своих родственников-фронтовиков.

Порядка 700 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Она отметила, что в настоящее время шествие продолжается. Сообщается также, что сильный ветер и гроза не повлияли на решение людей поучаствовать в акции.

Участие в акции ранее принял президент России Владимир Путин. К мероприятию он присоединился с портретом своего отца-фронтовика. Стоит добавить, что акция проходила во многих городах нашей страны и мира. Российский лидер заявил, что этот факт не вызывает удивления.

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