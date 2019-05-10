Путин в Сочи вышел на лёд в составе команды "Легенды хоккея"

Вместе с российским лидером играют Сергей Шойгу, Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Валерий Каменский и другие.

Президент России Владимир Путин сегодня вышел на лёд в Сочи для участия в хоккейном матче. Его команда называется "Легенды хоккея".

Вместе с российским лидером в неё входят министр обороны России Сергей Шойгу, хоккеисты Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Валерий Каменский и другие. Защищает ворота команды губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Традиционно глава государства играет в хоккей в красной форме под номером 11. Противниками выступают участники Ночной хоккейной лиги и бизнесмены.

Отметим, что сам Владимир Путин старается выходить на лёд каждый день. Так, ранее хоккейная команда, за которую играли он и президент Белоруссии Александр Лукашенко, победила с разгромным счётом 16:1.