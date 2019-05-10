Путин отметил мужество путешественника Конюхова в борьбе с океанской стихией

Глава государства обратил внимание, что очередная уникальная экспедиция имеет важное значение для воспитания молодёжи.

Президент России Владимир Путин поздравил путешественника Фёдора Конюхова с завершением первого этапа кругосветного путешествия на вёсельной лодке. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В телеграмме отмечается, что мужество и стойкость Конюхова в борьбе с океанской стихией восхищают миллионы людей во всём мире.

Отдельное внимание глава государства обратил на то, что успехи путешественника и уникальная экспедиция имеют важное значение для воспитания молодёжи.

Ранее сообщалось, что путешественник Фёдор Конюхов в очередной раз вошёл в историю — он стал первым, кто переплыл южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на вёсельной лодке. Первый этап кругосветного путешествия на лодке занял несколько месяцев: 154 дня 13 часов и 37 минут.