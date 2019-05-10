По его мнению, документ придумал какой-то умный человек, который заранее спрогнозировал, что может случиться.

Дизайнер Артемий Лебедев поддержал закон о надёжном Рунете. В своём блоге на YouTube он высказал мнение, что назвать это "документом об изоляции" нельзя.

— Речь идёт об обеспечении автономной работы Рунета в случае какой-либо глобальной проблемы, — отметил Лебедев.

Он считает, что закон придумал какой-то умный человек, который заранее спрогнозировал возможные проблемы с Интернетом в России. По мнению блогера, с точки зрения управления это абсолютно адекватное и понятное решение.

— Он подстелил соломку на тот случай, если подует ветер и нам придётся упасть, — продолжил Лебедев. — Закон, который обеспечит работу Интернета, если вдруг кто-то решит нам закрыть доступ к глобальному Интернету, нам нужен потому, что мы же не можем жить без Интернета. У нас всё там происходит.

Он пояснил, что если с "нами перестанут все разговаривать, то мы не пропадём внутри себя".

Ранее сообщалось, что 1 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон о надёжном Рунете. Документ предусматривает защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы Интернета в России даже в случае отключения от Глобальной сети.