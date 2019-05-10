Путин встретится с Абэ на полях саммита G20 в Осаке

Президент РФ Владимир Путин и глава Правительства Японии Синдзо Абэ встретятся в Осаке на полях саммита G20. Об этом сообщили в МИД Японии.

Ранее Синдзо Абэ лично во время недавней встречи пригласил Владимира Путина в Японию на саммит "Большой двадцатки". Их переговоры в январе продолжались более трёх часов.

Напомним, что камень преткновения между двумя странами — Южные Курилы. Япония считает эти российские острова своими и добивается, чтобы Москва официально передали их Токио. Позиция России в том, что это неотчуждаемая территория нашей страны.

Из-за претензий Японии на Южные Курилы две страны уже более полувека не могут подписать мирный договор и формально находятся в состоянии войны.