Бутман и Дюмин устроили потасовку на хоккейном матче в Сочи — видео

Известный саксофонист Игорь Бутман и губернатор Тульской области Алексей Дюмин устроили потасовку на матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Трансляцию оттуда ведёт Лайф.

На кадрах видно, что Бутман после недолгой перепалки возле ворот намахнулся на вратаря команды "Легенды хоккея" Дюмина. Тот ответил, и началась непродолжительная потасовка — игроков разняли.

Напомним, в матче принимает участие президент России Владимир Путин. В его команде "Легенды хоккея" также участвуют Сергей Шойгу, Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Валерий Каменский и другие.