Команда Путина выиграла в хоккейном матче со счётом 14:7

Команда президента России Владимира Путина "Легенды хоккея" обыграла соперников из Ночной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 14:7, трансляцию матча вёл Лайф.
В составе команды "Легенды хоккея" играли Сергей Шойгу, Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Валерий Каменский и другие. Глава государства забил 10 шайб, глава Минобороны — три.
Ранее вратарь Ночной хоккейной лиги Александр Мельников, которому президент России Путин забил сегодня первую шайбу матча в Сочи, признался, что не поддавался российскому лидеру.
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