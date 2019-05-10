Команда Путина выиграла в хоккейном матче со счётом 14:7

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Команда Путина выиграла в хоккейном матче со счётом 14:7

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Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости"/Михаил Климентьев

Глава государства забил десять шайб, а министр обороны России Сергей Шойгу — три.

Команда президента России Владимира Путина "Легенды хоккея" обыграла соперников из Ночной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 14:7, трансляцию матча вёл Лайф.

В составе команды "Легенды хоккея" играли Сергей Шойгу, Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Валерий Каменский и другие. Глава государства забил 10 шайб, глава Минобороны — три.

Ранее вратарь Ночной хоккейной лиги Александр Мельников, которому президент России Путин забил сегодня первую шайбу матча в Сочи, признался, что не поддавался российскому лидеру.

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