Япония пригласила Путина на интронизацию нового императора

Официальное приглашение поступило в российское посольство в Стране восходящего солнца и МИД РФ.

Япония пригласила президента России Владимира Путина на интронизацию нового императора Нарухито, которая состоится 22 октября 2019 года. Об этом сообщили в Посольстве Японии в РФ.

Приглашение было передано в Посольство России в Токио и Министерство иностранных дел РФ.

— Япония направила приглашение президенту (Владимиру Путину. — Прим. ред.) как главе Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Церемония восшествия нового императора Японии Нарухито прошла 1 мая. Его отец, 85-летний Акихито, решил передать ему престол и отойти от дел в связи с преклонным возрастом. Он стал первым японским правителем за последние 200 лет, добровольно сложившим свои полномочия.

В своей первой речи Нарухито поблагодарил всех за поздравления со вступлением на престол и заявил, что молится за здоровье и счастье каждого.