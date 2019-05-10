Туристка умерла от укуса щенка на Филиппинах

Пёс был бездомный, девушка его приютила. Родные пострадавшей рассказали, что она очень любила животных.

Норвежская туристка Биргитта Каллестад, вернувшаяся с Филиппин, умерла после укуса щенка, сообщает The Mirror.

В отпуске 24-летняя девушка приютила бездомного пса, а когда вернулась домой, почувствовала себя плохо. Через два месяца Каллестад умерла от заражения бешенством. Врачи предполагают, что собака укусила норвежку.

Родные пострадавшей рассказали, что она очень любила животных. Отмечается, что девушка стала единственной за 200 лет погибшей от этой инфекции в Норвегии.

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