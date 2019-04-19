Отец голыми руками спас своего годовалого малыша из пасти дикой собаки динго

Животное пробралось в трейлер и выкрало ребёнка поздно ночью, когда вся семья спала.

Жуткий случай произошёл на австралийском острове Фрейзер, сообщает Reuters. Дикая собака динго прокралась в трейлер поздно вечером, когда семья крепко спала. Чтобы утащить ребёнка, она вцепилась в него челюстями. Малыш успел закричать. В итоге отцу пришлось голыми руками отбивать своего ребёнка у животного.

Сейчас малыш в больнице. Между тем остров Фрейзер является популярным местом отдыха. И это уже третье нападение собак динго на людей за этот год.

Нападения собак на детей не редкость и в России. Лайф уже сообщал, как на Ямале сорвавшаяся с привязи собака укусила девочку за лицо. В Подмосковье на ребёнка напал алабай.