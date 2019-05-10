Порошенко допрашивают по делу о Евромайдане

Ранее он был вызван на допрос в качестве свидетеля для дачи показаний, но в первый раз не пришёл.

Президента Украины Петра Порошенко следователи допрашивают по делу о Евромайдане. Об этом сообщили в генпрокуратуре страны.

— Как мне сообщили, что уже следователи допрашивают, возможно уже и завершили допрос на сегодняшнее время, — сказал начальник управления специальных расследований генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк Горбатюк в эфире телеканала Zikю

Ранее Порошенко сам согласился прийти на допрос. Он был вызван на допрос в качестве свидетеля для дачи показаний, но не пришёл. Генпрокуратура даже пригрозила лидеру страны штрафом.

Напомним, начавшиеся в ноябре 2013 года протесты в центре Киева привели к государственному перевороту. В результате многодневных столкновений протестующих с правоохранителями победили сторонники оппозиции, выступавшие за ассоциацию с ЕС. Самым трагическим эпизодом противостояния стал расстрел людей неизвестными снайперами на майдане. Жертвами снайперов стали более 100 человек, причём как со стороны протестующих, так и со стороны силовиков.

Пришедшие к власти возложили ответственность за это ответственность на экс-президента Украины Виктора Януковича. Расследование всё ещё продолжается.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что, по данным российских следователей, к стрельбе на майдане может быть причастен "Правый сектор"*.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.