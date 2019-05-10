Водонаева подтвердила слухи о разводе с мужем

Они начали появляться ещё весной, однако пара долго никак это не комментировала.

Бывшая участница проекта "Дом-2" Алёна Водонаева подтвердила слухи о разводе со своим мужем Алексеем Косинусом. Об этом она сообщила на своей странице в "Инстаграме".

— Друзья, этот вопрос вами был задан уже больше тысячи раз в комментариях и директе. А правда ли, что я развожусь с мужем? Пора на него ответить: да, я развожусь со своим мужем, — подтвердила она.

Слухи о разрыве отношений начали появляться ещё в начале весны, однако супруги это никак не комментировали. Друзья и коллеги утверждали, что пара уже несколько месяцев не живёт вместе. Более того, будучи активным пользователем соцсетей, Водонаева не публиковала фотографий с мужем с осени.

В браке Водонаева и Косинус прожили полтора года. До этого они были знакомы несколько лет, но лишь в 2017 году начали отношения. В сентябре того же года они поженились.