Названы самые популярные направления для полётов в бизнес-классе

Средний чек в оба конца увеличился почти на треть: с 70 308 до 90 164 рублей, при этом доля продаж также повысилась.

Россияне стали чаще летать бизнес-классом за границу. Продажи таких билетов на внутренние рейсы снизились с 25 до 17%, а на внешние — увеличились с 75 до 83%, сообщают эксперты Biletix.

Общая доля продаж билетов в бизнес-класс выросла на 11%. При этом увеличился и средний чек в оба конца — с 70 308 до 90 164 рублей.

Наиболее популярными точками назначения на внутренних рейсах оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Челябинск. Среди зарубежных направлений россияне чаще выбирают Тиват, Бали, Париж, Марракеш и Рим.

Большинство пассажиров бизнес-класса составляют люди 40–45 лет, их доля равна 14,5%. Дети возрастом от 10 до 15 лет —14%. До пяти лет — 13%. Доля туристов 35–40 лет составляет 11%.

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