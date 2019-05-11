США увеличат количество ЗРК на Ближнем Востоке

США собираются увеличить количество зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Ближнем Востоке, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённый источник.
Такое решение одобрил и. о. министра обороны США Патрик Шанахан, информирует агентство. Увеличение количества ракет связано с якобы имеющейся угрозой от Ирана.
Ранее на катарскую авиабазу также прибыл бомбардировщик США B–52. В Вашингтоне сообщили о росте угрозы со стороны Ирана и приняли решение направить авианосную ударную группировку и стратегические бомбардировщики.
Напомним, эскалация произошла ввиду заявления Ирана о прекращении "выполнения некоторых обязательств", касающихся договора по ядерной программе.
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