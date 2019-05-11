Появилось видео пожара после взрыва цистерны на заправке в Чечне

Очевидцы пожара на автозаправке в чеченском селе Ножай-Юрт публикуют видео.
Сейчас около 150 человек тушат пожар. Среди них — пожарные и специалисты, сообщил представитель регионального управления МЧС РИА "Новости".
— Для тушения пожара привлечены 10 единиц техники и 150 человек личного состава. В настоящее время проводится работа по охлаждению резервуара со сжиженным газом и защита близлежащих строений, — сказал он.
Мелкие очаги возгораний в ближайших строениях уже затушены, огонь не угрожает жилым домам и объектам экономики. Согласно предварительной информации, одна цистерна с газом взорвалась до прибытия пожарных.
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