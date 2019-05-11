Трамп и Трюдо обсудили последние события в отношениях США и Китая

Лидеры двух стран договорились оставаться на связи по этому и другим важным вопросам.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо поговорили о последних событиях, связанных с торговыми переговорами США и Китая. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте пресс-службы премьера.

— Премьер-министр поговорил сегодня (в пятницу. — Прим. Лайфа) с президентом США Дональдом Трампом. Два лидера обсудили последние события в отношениях с Китаем. Президент предоставил последнюю информацию по торговым переговорам США с Китаем, — сказано в сообщении.

Также отмечается, что Трамп и Трюдо договорились, что будут постоянно оставаться на связи по вопросу торговли с Китаем и другим важным делам.

Очередной одиннадцатый раунд торговых переговоров США и КНР был откровенным и продуктивным, по мнению главы китайской делегации. По итогам встречи было решено встретиться в Пекине и продолжить консультации.