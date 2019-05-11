В Китае назвали торговые переговоры с США конструктивными

Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем по вопросам взаимных пошлин был откровенным и конструктивным. Об этом заявил глава китайской делегации вице-премьер КНР Лю Хэ.

— Стороны провели откровенные, конструктивные переговоры. Обе стороны считают, что нужно поддерживать эту хорошую тенденцию. Была достигнута договорённость в дальнейшем встретиться в Пекине и продолжить консультации, — сказал он в интервью Центральному телевидению Китая.

9–10 мая в Вашингтоне завершился 11-й по счёту раунд китайско-американских торговых переговоров. Несмотря на проходящую встречу, в эти же дни США в одностороннем порядке решили поднять пошлины на китайские товары до 25%. Некоторое время спустя президент США Дональд Трамп заявил, что это решение может быть отменено.