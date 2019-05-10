Трамп может отменить повышение пошлин на китайские товары

Лидер США заявил, что примет решение по итогам будущих торговых переговоров с КНР.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что торговые пошлины на китайские товары могут быть отменены в зависимости от прогресса в переговорах, об этом он заявил в своём аккаунте в "Твиттере".

— В течение последних двух дней Соединённые Штаты и Китай провели откровенные и конструктивные переговоры о состоянии торговых отношений между двумя странами. Отношения между председателем Си (Цзиньпином) и мной остаются очень прочными, и переговоры о будущем продолжатся, — пишет Трамп.

Он добавил, что США ввели пошлины на китайские товары, однако они могут быть сняты в зависимости от итога будущих переговоров.

Напомним, Дональд Трамп сообщал, что намерен увеличить пошлины на китайские товары с 10 до 25% с 10 мая 2019 года. Китай в свою очередь был разочарован такими действиями американского лидера и собирался отменить новый раунд переговоров.