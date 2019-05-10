США увеличили до 25% пошлины для китайских товаров, Пекин пообещал ответить

Власти КНР заявили, что будут вынуждены принять ответные меры на инициированное США повышение ввозных пошлин на ряд китайских товаров до 25%, говорится в заявлении Министерства коммерции страны.

— Китайская сторона выражает сожаление в связи с повышением США пошлин на китайский экспорт объёмом 200 миллиардов долларов с 10% до 25%, — говорится в сообщении.

Соответствующее решение администрации США вступило в силу в пятницу, 10 мая. Несмотря на это, в ведомстве выразили надежду, что в ходе проходящих в эти дни в Вашингтоне торговых консультаций сторонам всё-таки удастся договориться.

Впрочем, это решение стало довольно ожидаемым, ведь о неизбежном повышении пошлин для товаров из КНР Дональд Трамп объявил в "Твиттере" ещё 5 мая. По его словам, переговоры с Пекином шли "слишком медленно". Примечательно, что этот твит обвалил мировой рынок акций на $1,36 триллиона.

Отмечается, что, несмотря на вступившее в силу решение, у Вашингтона и Пекина ещё есть шанс прийти к компромиссу, ведь пошлины не коснутся товаров, которые уже находятся в обороте. Соответственно, у сторон есть около "двух-четырёх" недель, прежде чем заградительные меры начнут действовать по-настоящему.