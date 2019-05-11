Осуждённую в США Марию Бутину перевели в другую тюрьму

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Осуждённую в США Марию Бутину перевели в другую тюрьму

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Фото: © Facebook / Мария Бутина

Заключённая в США гражданка РФ Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии (Виргиния), говорится в уведомлении американской официальной тюремной базы.

Мария Бутина была переведена из-под офиса шерифа Александрии 10 мая, — приводит текст уведомления РИА "Новости".

Куда была отправлена россиянка, не сообщается.

Напомним, США обвинили Марию Бутину во вмешательстве в политику страны путём лоббирования интересов РФ. Бутина сначала категорически отвергала предъявленные обвинения, но позднее признала вину в сговоре. Отец девушки отмечал, что она согласилась признать себя виновной из-за давления следствия. В результате россиянку приговорили к 18 месяцам тюремного заключения. Президент РФ Владимир Путин назвал приговор Бутиной беспределом.

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