Осуждённую в США Марию Бутину перевели в другую тюрьму

Заключённая в США гражданка РФ Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии (Виргиния), говорится в уведомлении американской официальной тюремной базы.
— Мария Бутина была переведена из-под офиса шерифа Александрии 10 мая, — приводит текст уведомления РИА "Новости".
Куда была отправлена россиянка, не сообщается.
Напомним, США обвинили Марию Бутину во вмешательстве в политику страны путём лоббирования интересов РФ. Бутина сначала категорически отвергала предъявленные обвинения, но позднее признала вину в сговоре. Отец девушки отмечал, что она согласилась признать себя виновной из-за давления следствия. В результате россиянку приговорили к 18 месяцам тюремного заключения. Президент РФ Владимир Путин назвал приговор Бутиной беспределом.
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