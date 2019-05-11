Группа Guns N' Roses подала в суд на пивоварню

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Группа Guns N' Roses подала в суд на пивоварню

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Фото: © Paul A. Hebert / Invision / AP

Бизнесмены производили эль, название которого созвучно с названием группы, и тем самым вводили в заблуждение людей.

Представители американской рок-группы Guns N' Roses подали в суд на пивоварню Oskar Blues. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter, в распоряжении которого оказался иск.

Как отмечается, Oskar Blues производит эль, который называется Guns 'N' Rose (ударение на последний слог), и, как заявили артисты, пивоварня вводила в замешательство людей, полагающих, что напиток связан с группой.

<p>Фото: © <a href="https://www.craftbeerkings.com/products/oskar-blues-guns-n-rose" target="_blank">Craft Beer Kings</a></p>

Ранее сообщалось, что Guns N' Roses попали в десятку самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года.

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