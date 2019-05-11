В Екатеринбурге собака напала на мальчика и грызла его 20 минут

Это был охотничий дратхаар. По словам свидетелей, хозяйка выгуливала его на детской площадке без поводка и намордника.

В Екатеринбурге охотничья собака напала на трёхлетнего мальчика. Инцидент произошёл на детской площадке.

— Собака грызла ребёнка, наверное, минут 20. Сестра накрывала его грудью, и ей досталось, — передаёт URA.RU слова дяди мальчика.

Он добавил, что собака была большой, поэтому ребёнка не смогли сразу отбить. Хозяйка выгуливала охотничьего дратхаара на детской площадке без поводка и намордника. Отмечается, что после нападения она даже не подошла к мальчику, только вытирала морду питомца.

В машине скорой помощи пострадавший потерял сознание. Мальчику сделали операцию, сейчас он лежит в палате интенсивной терапии.

Родственники ребёнка написали заявление в полицию. Сейчас проводится проверка по этому делу. Отмечается, что хозяйка собаки продолжает выгуливать её без поводка и намордника.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве алабаи спасли хозяйку от маньяка.