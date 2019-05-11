Самолёт с россиянами вернулся в аэропорт вылета из-за спущенного колеса

Туристов должны разместить в отели, на данный момент они находятся в одном из терминалов воздушной гавани.

Самолёт авиакомпании AzurAir, на борту которого находились российские туристы, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси. Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, лайнер выполнял рейс из вьетнамской Камрани в Новокузнецк.

— После взлёта экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси — спустило колесо, — говорится в сообщении.

По словам источника, воздушное судно приземлилось через четыре часа — как только выработало топливо. В результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас туристический оператор решает вопрос с расселением пассажиров в отели, на данный момент они ожидают этого в одном из терминалов воздушной гавани. По некоторым данным, в самолёте находились только российские туристы.

Напомним, 5 мая во время жёсткой аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево загорелся самолёт SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот". Погиб 41 человек.