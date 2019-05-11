Самолёт компании Nordwind совершил жёсткую посадку в Оренбурге

Самолёт Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жёсткую посадку в аэропорту Оренбурга, прибыв из столицы. Сейчас он стоит на перроне и его обратный вылет задерживается на неопределённое время.

— После аварии в Шереметьево все перестраховываются, — передаёт РИА "Новости" слова представителя авиакомпании Nordwind.

Отмечается, что почти все пассажиры в аэропорту сохраняют спокойствие.

Напомним, 5 мая в Шереметьево самолёт "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и при приземлении загорелся. Во время пожара на борту лайнера, выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск, погиб 41 человек.