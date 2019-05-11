В Алтайском крае столкнулись грузовой поезд и микроавтобус

Грузовой поезд столкнулся с микроавтобусом в Алтайском крае. Водитель автомобиля с тяжёлыми травмами доставлен в больницу.
Инцидент произошёл на железнодорожном переезде перегона Хабары — Краснозёрское Западно-Сибирской железной дороги. Водитель микроавтобуса выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.
— Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось, — сообщается на сайте ЗСЖД.
Отмечается, что на график движения поездов ДТП не повлияло.
Ранее Лайф сообщал, что в Карелии поезд столкнулся с грузовиком. В ДТП пострадало три человека.
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