В Алтайском крае столкнулись грузовой поезд и микроавтобус

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В Алтайском крае столкнулись грузовой поезд и микроавтобус

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Фото: © Pixabay

Водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

Грузовой поезд столкнулся с микроавтобусом в Алтайском крае. Водитель автомобиля с тяжёлыми травмами доставлен в больницу.

Инцидент произошёл на железнодорожном переезде перегона Хабары — Краснозёрское Западно-Сибирской железной дороги. Водитель микроавтобуса выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось, — сообщается на сайте ЗСЖД.

Отмечается, что на график движения поездов ДТП не повлияло.

Ранее Лайф сообщал, что в Карелии поезд столкнулся с грузовиком. В ДТП пострадало три человека.

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