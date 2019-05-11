В Японии 160 человек застряли на горнолыжном подъёмнике

Причиной происшествия стал энергетический сбой, и из-за этого лыжники просидели на высоте около двух часов.

Сто шестьдесят человек застряли на подъёмнике горнолыжного курорта в префектуре Ямагата в Японии. Об этом сообщает агентство Киодо.

Причиной происшествия стал энергетический сбой, поэтому лыжники провели на подъёмнике около двух часов, пока спасатели решали проблему. Всех застрявших удалось спасти. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что канатная дорога остановилась в Кузбассе и из-за этого застряли десятки туристов.