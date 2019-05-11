В Японии 160 человек застряли на горнолыжном подъёмнике

Сто шестьдесят человек застряли на подъёмнике горнолыжного курорта в префектуре Ямагата в Японии. Об этом сообщает агентство Киодо.
Причиной происшествия стал энергетический сбой, поэтому лыжники провели на подъёмнике около двух часов, пока спасатели решали проблему. Всех застрявших удалось спасти. Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее сообщалось, что канатная дорога остановилась в Кузбассе и из-за этого застряли десятки туристов.
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