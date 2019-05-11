На границе Белоруссии задержали россиянку со 100 кг экстази

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На границе Белоруссии задержали россиянку со 100 кг экстази

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По словам сотрудников погранслужбы, выявленная партия наркотиков является самой крупной за последние 25 лет.

Пограничники Белоруссии задержали на границе с Польшей гражданку России, которая пыталась провезти в машине более 100 килограммов экстази, а также три брикета с гашишем. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Брестской таможни.

38-летняя женщина пересекла государственную границу на автомобиле Chrysler на КПП "Домачево". Россиянка ехала по красному коридору и предоставила к декларированию электросамокат и напольный кондиционер, но при осмотре автомобиля пограничники обнаружили тайники, где и находились запрещённые вещества.

Наркотики нашли в салоне и багажнике иномарки. Тайники открывались при помощи электромагнитного замка. По словам сотрудников погранслужбы, выявленная партия наркотиков является самой крупной за последние 25 лет.

Теперь женщине грозит до десяти лет колонии, в отношении неё возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что ФСБ перекрыла канал поставки амфетамина из Нидерландов.

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