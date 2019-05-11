Зеленский решил пересмотреть "одиозные решения" Порошенко

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Зеленский решил пересмотреть "одиозные решения" Порошенко

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Владимир Зеленский. Фото: © Zelenskiy's Press Service / Pool Photo via AP

В планах у него также зачистить систему власти от представителей большого бизнеса и "вырабатывать цивилизованную политическую культуру".

Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен пересмотреть "одиозные решения" действующего украинского лидера Петра Порошенко после того, как он вступит в должность главы государства. Об этом заявил советник Зеленского бывший глава Минфина Украины Александр Данилюк.

По его словам, команда избранного президента внимательно отслеживает все назначения.

Надо понимать, что люди, назначенные уходящей администрацией в последние недели работы, априори получают меньше доверия общества — как они будут работать? Это называется "доживать по-новому", — сказал советник в интервью изданию "Лига.net".

Данилюк также добавил, что в планах Зеленского — перезапустить набор и аттестацию судей, зачистить систему власти от представителей большого бизнеса, запретить финансовым группам владеть медиа, "вырабатывать цивилизованную политическую культуру".

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский готовится к "перезагрузке" кабинета министров и рассматривает увольнение нескольких глав ведомств, назначенных прежним лидером страны Петром Порошенко.

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