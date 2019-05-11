Зеленский решил пересмотреть "одиозные решения" Порошенко

В планах у него также зачистить систему власти от представителей большого бизнеса и "вырабатывать цивилизованную политическую культуру".

Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен пересмотреть "одиозные решения" действующего украинского лидера Петра Порошенко после того, как он вступит в должность главы государства. Об этом заявил советник Зеленского бывший глава Минфина Украины Александр Данилюк.

По его словам, команда избранного президента внимательно отслеживает все назначения.

— Надо понимать, что люди, назначенные уходящей администрацией в последние недели работы, априори получают меньше доверия общества — как они будут работать? Это называется "доживать по-новому", — сказал советник в интервью изданию "Лига.net".

Данилюк также добавил, что в планах Зеленского — перезапустить набор и аттестацию судей, зачистить систему власти от представителей большого бизнеса, запретить финансовым группам владеть медиа, "вырабатывать цивилизованную политическую культуру".

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский готовится к "перезагрузке" кабинета министров и рассматривает увольнение нескольких глав ведомств, назначенных прежним лидером страны Петром Порошенко.