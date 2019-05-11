В московском метро появился железный трон из "Игры престолов"

Пассажиры могли посидеть на нём или сделать фото с аниматорами, которые предстали в образах главных героев саги.

Сотрудники столичной подземки установили на станции "Деловой центр" железный трон из сериала "Игра престолов". Об этом сообщает пресс-служба московского метрополитена.

Рядом с ним прогуливались аниматоры в образах главных героев сериала — Дейнерис Таргариен, Джона Сноу и Серсеи Ланнистер. Любой желающий мог с ними сфотографироваться или посидеть на троне. Яркий флешмоб был запущен Московским метрополитеном и онлайн-сервисом "Амедиатека" в преддверии пятой серии восьмого сезона саги.

Кроме этого, в рамках проекта "Музыка в метро" вживую был исполнен саундтрек к "Игре Престолов".

Ранее автор цикла романов "Песнь льда и пламени", по которым была снята "Игра престолов", намекнул на возможное продолжение сериала. По словам писателя, зрителей может ожидать как минимум три проекта по мотивам произведения.