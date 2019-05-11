Главный диетолог Минздрава рассказал, как нужно принимать витамины

По мнению Виктора Тутельяна, неправильно их употребляет подавляющее большинство россиян.

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил, что большая польза от витаминов будет, если их принимать на протяжении всей жизни. Как отметил медик агентству "Интерфакс", россияне не привыкли к такому и их нужно приучать.

В пример он привёл 89% японцев, 80% европейцев и 84% американцев, которые ежедневно принимают витамины, а в России же только 5–7% граждан. По его словам, большинство жителей нашей страны страдают от сочетанного дефицита витаминов. Тутельян признался, что сам каждый день по утрам принимает одну таблетку и дополнительно в виде рыбьего жира пьёт омега-3.

Диетолог также опроверг информацию о том, что действие витаминов не доказано и то, что они могут не полностью усваиваться организмом человека.

— При разработке всех витаминно-минеральных комплексов проводится исследование их клинической эффективности, — подчеркнул он.

Ранее врач общей практики Виктория Агальцова заявила, что авитаминоз может привести к ухудшению работы мозга и к депрессии.