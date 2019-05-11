Названа диета, вдвое снижающая риск возникновения сердечной недостаточности

Кроме того, она улучшает общее состояние организма, стабилизирует кровяное давление и очищает органы желудочно-кишечного тракта.

Американские учёные выяснили, что диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) вдвое снижает риск возникновения сердечной недостаточности.

К такому выводу специалисты пришли после исследования, в ходе которого более 13 лет следили за питанием людей в возрасте до 75 лет.

— Это эффективнее любого лекарства, — заявила автор исследования Клаудия Л. Кампос порталу MedicalXpress.

Диета DASH предполагает включение в ежедневный рацион большого количества свежих овощей и фруктов, орехов, цельнозернового хлеба, мяса домашней птицы, рыбы, а также нежирных молочных продуктов. Тем, кто хочет заботиться о своём сердце, следует также отказаться от солесодержащей пищи и алкоголя.

Такой тип питания в целом улучшает общее состояние организма, стабилизирует кровяное давление и очищает органы желудочно-кишечного тракта.

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