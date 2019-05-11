Депутаты обсудят с банкирами снижение ставки по ипотеке до 8%

Депутаты Госдумы на 14 мая запланировали провести парламентские слушания, участие в которых примут представители банковского сообщества. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, на слушаниях будет подниматься вопрос снижения ипотечной ставки до 8%, который ранее поручил проработать президент России Владимир Путин. Володин отметил, что с реализацией этой меры нельзя затягивать, так как этого решения ждут россияне.
Кроме того, спикер Госдумы добавил, что сейчас готовится к рассмотрению проект закона, благодаря которому семьи с тремя и более детьми получат дополнительно 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Инициатива будет рассмотрена в приоритетном порядке.
Как сообщалось ранее, Путин поручил правительству и Центробанку принять дополнительные меры для снижения ставок по ипотеке до уровня 8% годовых и менее.
Напомним, глава государства также подписал закон об ипотечных каникулах для россиян, которые могут быть предоставлены заёмщикам, оказавшимся в трудной ситуации, на срок до полугода.
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