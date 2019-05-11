Пользователей соцсетей возмутили спойлеры финала "Игры престолов"

В пятой серии восьмого сезона должна произойти решающая битва за Королевскую гавань. Ожидается, что эпизод будет продолжительностью 1 час 20 минут.

Тысячи фанатов сериала "Игра престолов" смогли в соцсетях увидеть тизеры к пятой и шестой сериям восьмого сезона, где было полно спойлеров. Об этом сообщает The Sun. Многие оказались разгневаны как самим фактом появления этих видео в свободном доступе, так и их содержанием.

— Я больше не хочу финала. Отменяйте шоу… Если всё это правда… у людей будет отвратное послевкусие после всех лет, что они тратили своё время на просмотр, — написал один из недовольных.

Часть пользователей развязка вовсе привела в ярость.

В пятой серии восьмого сезона должна произойти решающая битва за Королевскую гавань. Премьера эпизода запланирована на 12 мая (в России — в ночь на 13 мая), её хронометраж составит 1 час 20 минут.

Отметим, что сегодня в московском метро появился Железный трон из "Игры престолов".