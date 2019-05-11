Пограничники Украины нашли у россиянина 450 наручных часов

Часть из них мужчина расфасовал по пакетам и уложил в отсек под запасным колесом автомобиля.

На Украине пограничники Одесского отряда обнаружили у гражданина России 452 штуки наручных часов. Предварительно стоимость контрабанды оценили в миллион двести тысяч гривен (почти три миллиона российских рублей), сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Россиянин на автомобиле через пункт пропуска "Черноморский рыбный порт" собирался попасть на теплоход, отправляющийся в Турцию.

— По факту незаконного перемещения товара составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 483 Таможенного кодекса Украины (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля), — заявили в ГПСУ.

Ранее в Германии правоохранители задержали российского дальнобойщика, который спрятал в грузовике 12 миллионов сигарет.

А сегодня стало известно, что в Белоруссии задержали россиянку с рекордной партией экстази. Её она, кстати, тоже прятала в машине.