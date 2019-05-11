Пограничники Украины нашли у россиянина 450 наручных часов

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Пограничники Украины нашли у россиянина 450 наручных часов

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Фото: © Государственная пограничная служба Украины.

Часть из них мужчина расфасовал по пакетам и уложил в отсек под запасным колесом автомобиля.

На Украине пограничники Одесского отряда обнаружили у гражданина России 452 штуки наручных часов. Предварительно стоимость контрабанды оценили в миллион двести тысяч гривен (почти три миллиона российских рублей), сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Россиянин на автомобиле через пункт пропуска "Черноморский рыбный порт" собирался попасть на теплоход, отправляющийся в Турцию.

<p>Фото: © <a href="https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20video%20-prikordonniki-odeskogo-zagonu-viyavili-kontrabandu-godinnikiv-na-ponad-milyon-griven-/" target="_blank">Государственная пограничная служба Украины</a>.</p>

По факту незаконного перемещения товара составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 483 Таможенного кодекса Украины (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля), — заявили в ГПСУ.

Ранее в Германии правоохранители задержали российского дальнобойщика, который спрятал в грузовике 12 миллионов сигарет.

А сегодня стало известно, что в Белоруссии задержали россиянку с рекордной партией экстази. Её она, кстати, тоже прятала в машине.

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