СМИ: Экс-глава Судана признал, что виновен в коррупции

Бывший политик также назвал фамилии других чиновников, причастных к преступлениям.

Экс-президент Судана Омар аль-Башир, которого отстранили от власти, признал себя виновным в коррупционных схемах, отмывании денег и незаконном обращении иностранной валюты. Об этом сообщила суданская газета "Аль-Джарида" со ссылкой на источник.

Также сообщается, что Аль-Башир выглядел на допросе подавленным и якобы назвал фамилии бывших чиновников страны, причастных к преступлениям.

В ходе обыска в доме аль-Башира, как передают СМИ, нашли 6 миллионов евро, 351 тысячу долларов, а также местную валюту.

Между тем Генпрокуратура Судана согласна начать новое дело против экс-президента, связанное с военным переворотом 1989 года, после которого Омар аль-Башир пришёл к власти.

Как сообщал Лайф, президент Судана Омар аль-Башир, правивший страной больше 25 лет, был задержан в апреле этого года. Тогда же был распущен местный парламент. Судан возглавил глава Военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан.