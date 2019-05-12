В Мексике в тайных захоронениях нашли останки 35 человек

Тела 35 человек были найдены в трёх тайных захоронениях в штате Халиско, Мексика. Об этом сообщил Universal со ссылкой на прокурора штата Херардо Октавио Солиса.
Отмечается, что наибольшее количество тел нашли на ранчо в муниципалитете Сапопан.
— Там обнаружено 27 тел людей, которые в своё время были лишены свободы. Пока опознаны только два человека, — приводит издание слова Солиса.
По его словам, сейчас на ранчо работают эксперты, поэтому не исключено, что число тел может увеличиться.
Останки ещё семи человек обнаружили в одном из домов в городе Гвадалахара. Одно тело также нашли в муниципалитете Тлахомулько.
В последние годы Мексику захлестнула волна насилия. Только в 2018 году было убито более 33,3 тысячи человек, и ситуация продолжает ухудшаться. Недавно погиб от рук преступников глава муниципалитета, в результате стрельбы на вечеринке погибло 13 человек.
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