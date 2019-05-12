В Мексике в тайных захоронениях нашли останки 35 человек

Большинство тел обнаружили на территории ранчо, все эти люди были лишены свободы.

Тела 35 человек были найдены в трёх тайных захоронениях в штате Халиско, Мексика. Об этом сообщил Universal со ссылкой на прокурора штата Херардо Октавио Солиса.

Отмечается, что наибольшее количество тел нашли на ранчо в муниципалитете Сапопан.

— Там обнаружено 27 тел людей, которые в своё время были лишены свободы. Пока опознаны только два человека, — приводит издание слова Солиса.

По его словам, сейчас на ранчо работают эксперты, поэтому не исключено, что число тел может увеличиться.

Останки ещё семи человек обнаружили в одном из домов в городе Гвадалахара. Одно тело также нашли в муниципалитете Тлахомулько.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия. Только в 2018 году было убито более 33,3 тысячи человек, и ситуация продолжает ухудшаться. Недавно погиб от рук преступников глава муниципалитета, в результате стрельбы на вечеринке погибло 13 человек.