Гуайдо поручил своему представителю в США встретиться с американскими военными

Читайте также

Гуайдо поручил своему представителю в США встретиться с американскими военными

76

Хуан Гуайдо. Фото © Twitter/Juan Guaidó‏

Ранее лидер оппозиции заявлял, что может согласиться на вмешательство Вашингтона.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо попросил своего представителя в США о встрече с американскими военными. Об этом он сообщил во время выступления на митинге в Каракасе в субботу, 11 мая.

Мы проинформировали нашего представителя Карлоса Веккьо, чтобы он встретился с Южным командованием, чтобы установить прямые отношения для достижения сотрудничества, — сказал он.

Ранее Гуайдо не исключал, что может согласиться на военное вмешательство США. Он отметил, что оппозиция может обратиться к статье Конституции Венесуэлы, предусматривающей внешнее военное вмешательство.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×