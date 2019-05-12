Гуайдо поручил своему представителю в США встретиться с американскими военными

Ранее лидер оппозиции заявлял, что может согласиться на вмешательство Вашингтона.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо попросил своего представителя в США о встрече с американскими военными. Об этом он сообщил во время выступления на митинге в Каракасе в субботу, 11 мая.

— Мы проинформировали нашего представителя Карлоса Веккьо, чтобы он встретился с Южным командованием, чтобы установить прямые отношения для достижения сотрудничества, — сказал он.

Ранее Гуайдо не исключал, что может согласиться на военное вмешательство США. Он отметил, что оппозиция может обратиться к статье Конституции Венесуэлы, предусматривающей внешнее военное вмешательство.