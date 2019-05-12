В партии Порошенко считают, что Россия притесняет коренные народы

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины собирается подать обращение в международные институты из-за того, что на территории России якобы нарушаются права коренных народов. Об этом сообщается на сайте партии.
— В повестку дня заседания парламента 14 мая может быть включен проект постановления №10125 "Об обращении Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в Российской Федерации, — сказано на сайте.
В заявлении говорится о якобы притеснениях прав народа Северного Кавказа, "Идель-Урала", Сибири и других регионов России. Более того, авторы обращения подчеркнули, что Москва усилила это давление именно с 2014 года.
Нарушение прав народов России якобы связано с их политическими убеждениями, при этом, по словам партии, отсутствует справедливое и прозрачное расследование преступлений в отношении коренных народов, а также происходит препятствование правоохранительными органами проведению мирных протестов, запрет деятельности национальных обществ, организаций и движений.
Ранее президент Украины обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой усилить санкции против России из-за выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР.
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