В партии Порошенко считают, что Россия притесняет коренные народы

Авторы жалобы подчеркнули, что Москва якобы усилила это давление именно с 2014 года.

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины собирается подать обращение в международные институты из-за того, что на территории России якобы нарушаются права коренных народов. Об этом сообщается на сайте партии.

— В повестку дня заседания парламента 14 мая может быть включен проект постановления №10125 "Об обращении Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в Российской Федерации, — сказано на сайте.

В заявлении говорится о якобы притеснениях прав народа Северного Кавказа, "Идель-Урала", Сибири и других регионов России. Более того, авторы обращения подчеркнули, что Москва усилила это давление именно с 2014 года.

Нарушение прав народов России якобы связано с их политическими убеждениями, при этом, по словам партии, отсутствует справедливое и прозрачное расследование преступлений в отношении коренных народов, а также происходит препятствование правоохранительными органами проведению мирных протестов, запрет деятельности национальных обществ, организаций и движений.

Ранее президент Украины обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой усилить санкции против России из-за выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР.