В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о создании сильной украинской армии

Читайте также

В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о создании сильной украинской армии

625

Пётр Порошенко. Фото: © РИА "Новости" / Михаил Палинчак

По мнению депутата Госдумы, слова украинского президента о силе ВСУ далеки от действительности.

Зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявление действующего президента Украины Петра Порошенко об успешном создании одной из сильнейших армий в Европе. Об этом депутат рассказал в беседе с RT. По словам Швыткина, на сегодняшний день состояние украинской армии не соответствует той характеристике, которой её удостоил Порошенко.

То оружие, которое поставляется на Украину из Соединённых Штатов и стран Европы, носит второсортный характер и не соответствует уровню оснащённости вооружённых сил других государств, — объяснил он.

При этом Швыткин уточнил, что подобные заявления Порошенко всего лишь говорят о том, что лидер Незалежной хочет публично рассказать общественности об итогах своего пятилетнего правления.

Только они достаточно печальные. Хочу отметить, что украинский народ уже дал свою оценку этим итогам во время президентских выборов, — подчеркнул депутат.

Ранее Лайф писал, что лидер Незалежной Пётр Порошенко рассказал о создании новой армии и о том, что вооружённые силы страны стали одними из самых сильных в Европе.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×