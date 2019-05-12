Нижегородский суд оштрафовал продавца георгиевских лент со свастикой

Суд Сормовского района Нижнего Новгорода оштрафовал индивидуального предпринимателя, который продавал георгиевские ленты вместе с изображением свастики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

— По факту нарушения в отношении владельца торговой точки был составлен административный протокол по статье "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики". Решением суда предпринимателю назначено наказание в виде штрафа в сумме трёх тысяч рублей, — отметили в пресс-службе ведомства.

При этом отмечается, что по решению суда продукция была изъята.

Ранее Лайф сообщал, что георгиевские ленты, продающиеся в паре со значком с изображением свастики, появились в одном из магазинов Нижнего Новгорода. Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов заявил, что полиция изъяла всю продукцию из торговой точки и по данному факту была начата проверка.