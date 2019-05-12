Эквадор передаст США оставленные в посольстве вещи Ассанжа

Генеральная прокуратура Эквадора согласилась передать Соединённым Штатам все документы, мобильные телефоны, компьютеры и другие вещи основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые он оставил в посольстве страны в Лондоне, пишет El Pais.

По информации газеты, генпрокуратура согласилась на проведение обыска в комнате, где Ассанж проживал на протяжении последних семи лет. По предварительным данным, обыск пройдёт 20 мая.

Как отмечается, о решении передать вещи Ассанжа Вашингтону уже уведомлён адвокат основателя WikiLeaks Карлос Поведа.

Как ранее писал Лайф, 11 апреля власти Эквадора лишили Ассанжа убежища в своём посольстве в Лондоне, после чего его арестовала британская полиция. Джулиан Ассанж скрывался в здании Посольства Эквадора в Великобритании с 2012 года. Об убежище основатель WikiLeaks попросил, опасаясь экстрадиции в США, где ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог.